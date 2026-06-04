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Градообразующее предприятие Железногорска АО «РЕШЕТНЁВ» празднует день рождения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 4 июня, исполняется 67 лет с момента основания градообразующего предприятия АО «РЕШЕТНЁВ».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 4 июня, исполняется 67 лет с момента основания градообразующего предприятия АО «РЕШЕТНЁВ».

"От всего сердца поздравляю генерального директора Михаила Валова, коллектив компании и ветеранов с этой важной датой! Благодаря вашим знаниям, опыту и неустанному труду космическая фирма продолжает укреплять свои позиции и достигать новых высот в освоении космоса.

На протяжении многих лет вы, эксперты в области разработки спутников, непрерывно совершенствовали свои знания и навыки, внедряли передовые технологии, преодолевали многочисленные препятствия и с гордостью отмечали каждый успешный запуск космических аппаратов. Всё это стало возможным благодаря высокому профессионализму каждого сотрудника компании, вашей настойчивости и верности своему делу.

В АО «РЕШЕТНЁВ» всегда работали и работают люди, увлечённые космосом и наукой. Мы гордимся, что в нашем городе есть такое важное производство, играющее ключевую роль в государственных и гражданских проектах.

Желаю коллективу АО «РЕШЕТНЁВ» процветания, стабильности и новых достижений. Пусть каждый день приносит новые возможности для профессионального роста!" — поздравил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Сергей Проскурнин.