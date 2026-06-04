Градообразующее предприятие Железногорска АО «РЕШЕТНЁВ» празднует день рождения

На протяжении многих лет вы, эксперты в области разработки спутников, непрерывно совершенствовали свои знания и навыки, внедряли передовые технологии, преодолевали многочисленные препятствия и с гордостью отмечали каждый успешный запуск космических аппаратов. Всё это стало возможным благодаря высокому профессионализму каждого сотрудника компании, вашей настойчивости и верности своему делу.