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Германия, Франция и Британия обсуждают переговоры с участием России и Украины

Представители Германии, Франции и Великобритании обсуждают возможность проведения переговоров с участием России и Украины.

Представители Германии, Франции и Великобритании обсуждают возможность проведения переговоров с участием России и Украины.

Как сообщает агентство Bloomberg, инициативы возникли на фоне «зашедшей в тупик» стратегии посредничества США.

По данным источников, знакомых с ситуацией, представители трёх крупнейших экономик Европы обсуждали возможность проведения переговоров с участием обеих сторон.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не просто наблюдает за поиском Евросоюзом потенциального переговорщика, но и пытается расширить круг тех, кто поможет это сделать.

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