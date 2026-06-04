Германия, Франция и Британия обсуждают переговоры с участием России и Украины

Представители Германии, Франции и Великобритании обсуждают возможность проведения переговоров с участием России и Украины.
Как сообщает агентство Bloomberg, инициативы возникли на фоне «зашедшей в тупик» стратегии посредничества США.
По данным источников, знакомых с ситуацией, представители трёх крупнейших экономик Европы обсуждали возможность проведения переговоров с участием обеих сторон.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не просто наблюдает за поиском Евросоюзом потенциального переговорщика, но и пытается расширить круг тех, кто поможет это сделать.