Рютте эмоционально перебил Зеленского, защищая США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве эмоционально прервал главу киевского режима Владимира Зеленского, когда тот собирался ответить на вопрос о нехватке систем ПВО Patriot.
Его слова приводит РИА Новости.
Журналистка Bloomberg спросила Зеленского о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом по вопросу поставок Киеву систем Patriot.
Рютте потребовал ответить на вопрос и начал эмоционально защищать американского лидера, не дав Зеленскому прокомментировать ситуацию.
«Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают всё возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине. Я действительно в это верю, основываюсь на всех доказательствах, которые у меня есть», — сказал генсек НАТО.
Ранее Зеленский вновь пожаловался на нехватку ракет ПВО и невозможность «сбивать значительную часть ракет».