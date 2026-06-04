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Рютте эмоционально перебил Зеленского, защищая США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве эмоционально прервал главу киевского режима Владимира Зеленского, когда тот собирался ответить на вопрос о нехватке систем ПВО Patriot.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве эмоционально прервал главу киевского режима Владимира Зеленского, когда тот собирался ответить на вопрос о нехватке систем ПВО Patriot.

Его слова приводит РИА Новости.

Журналистка Bloomberg спросила Зеленского о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом по вопросу поставок Киеву систем Patriot.

Рютте потребовал ответить на вопрос и начал эмоционально защищать американского лидера, не дав Зеленскому прокомментировать ситуацию.

«Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают всё возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине. Я действительно в это верю, основываюсь на всех доказательствах, которые у меня есть», — сказал генсек НАТО.

Ранее Зеленский вновь пожаловался на нехватку ракет ПВО и невозможность «сбивать значительную часть ракет».

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