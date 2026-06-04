Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студент подписал контракт с ВС РФ, желая защитить Брянскую область от атак

Сейчас военнослужащий закрепляет навыки в учебном центре инженерных войск группировки войск «Север», где оттачивается управление беспилотниками как коптерного типа, так и наземными роботизированными комплексами.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Студент Брянского государственного технического университета перешел на заочный формат обучения и вступил в войска беспилотных систем группировки войск «Север» ради защиты Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Студент Брянского государственного технического университета Павел Бабинецкий стал оператором БПЛА отдельного батальона беспилотных систем группировки войск “Север”. Молодой человек, еще будучи студентом, подписал контракт и стал оператором FPV-дрона. Он не бросил свой вуз. Обучаясь на заочном отделении, повышает квалификацию в учебном центре инженерных войск в подготовке и управлении беспилотными системами. В ходе обучения в университете он не смог остаться равнодушным к атакам ВСУ на его родную Брянщину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Бабинецкий закрепляет навыки в учебном центре инженерных войск группировки войск «Север» для улучшения навыков операторов БПЛА, задействованных при выполнении специальных задач. В рамках учебного центра для подготовки военнослужащих созданы несколько классов и площадок, где оттачивается управление беспилотниками как коптерного типа, так и наземными роботизированными комплексами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше