Студент подписал контракт с ВС РФ, желая защитить Брянскую область от атак

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Студент Брянского государственного технического университета перешел на заочный формат обучения и вступил в войска беспилотных систем группировки войск «Север» ради защиты Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Студент Брянского государственного технического университета Павел Бабинецкий стал оператором БПЛА отдельного батальона беспилотных систем группировки войск “Север”. Молодой человек, еще будучи студентом, подписал контракт и стал оператором FPV-дрона. Он не бросил свой вуз. Обучаясь на заочном отделении, повышает квалификацию в учебном центре инженерных войск в подготовке и управлении беспилотными системами. В ходе обучения в университете он не смог остаться равнодушным к атакам ВСУ на его родную Брянщину», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас Бабинецкий закрепляет навыки в учебном центре инженерных войск группировки войск «Север» для улучшения навыков операторов БПЛА, задействованных при выполнении специальных задач. В рамках учебного центра для подготовки военнослужащих созданы несколько классов и площадок, где оттачивается управление беспилотниками как коптерного типа, так и наземными роботизированными комплексами.