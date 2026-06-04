Специалист Юрасов: системы автоотключения приборов не гарантируют безопасность

Современная бытовая техника всё чаще оснащается системами автоматического отключения, но полагаться на них как на единственную защиту опасно. Об этом в беседе с RT предупредил профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.
Он напомнил, что система автоотключения устроена по-разному в зависимости от типа прибора: в утюгах и обогревателях чаще всего используются датчики движения или наклона, а в электроплитах и чайниках срабатывает термодатчик или таймер.
Однако все эти механизмы имеют ограничения, подчеркнул эксперт.
Так, термодатчик чайника со временем теряет чувствительность: вода закипает, но сигнал на отключение не поступает, прибор продолжает нагревать пустой корпус, что может привести к оплавлению пластика и возгоранию.
«Другой пример — электроплита с функцией автоотключения при закипании: если кастрюля без воды стоит на включённой конфорке, датчик может не сработать… Плита продолжит работать, дно кастрюли раскалится добела, что создаст пожарную опасность», — пояснил специалист.
Источником возгорания также может стать робот-пылесос.
«Алгоритм не всегда срабатывает корректно: пылесос может заехать под низкий диван и застрять. Двигатель продолжает работать, перегревается, аккумулятор разряжается, а при попытке возобновить зарядку перегруженный аккумулятор может задымиться или воспламениться», — рассказал собеседник RT.
Перед уходом из дома он посоветовал выключать приборы из розетки, особенно утюги, обогреватели и плиту.
Ранее специалист Арсений Буряков рассказал, что на балконе в жару опасно хранить ряд вещей.