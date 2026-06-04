Правящая в Южной Корее Демпартия победила на местных выборах

По предварительным подсчетам Национальной избирательной комиссии (NEC), ДП выигрывает 13 из 16 постов мэра и губернатора. Основной их конкурент на этих выборах партия «Сила народа» может выиграть две таких ключевых позиции. В Сеуле Чон Вон О из ДП опережает действующего мэра О Се Хуна из «Силы народа», набрав 64% по состоянию на 3:30 по местному времени. Результат говорит о резком повороте в настроениях избирателей — четыре года назад 12 из 17 значимых должностей остались за «Силой народа».