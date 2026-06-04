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Минздрав добавил тест ВИЧ и светотерапию в стандарт лечения панических атак

Минздрав обновил стандарт лечения панических атак, дополнив его анализами на ВИЧ и светотерапией, следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС.

Минздрав обновил стандарт лечения панических атак, дополнив его анализами на ВИЧ и светотерапией, следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС.

Как следует из обновлённого стандарта, пациентов с подозрением на паническую атаку теперь могут направлять на анализ на ВИЧ, гепатиты B и C, а также на трепонему бледную.

В терапию добавлена светотерапия — воздействие излучением видимого диапазона. При этом сохранены индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция.

Светотерапия обычно используется при некоторых видах депрессии и сезонном аффективном расстройстве. Метод помогает восстанавливать биологические ритмы.

Ранее начальник Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Денис Давыдов рассказал, что ИИ стал помощником для медиков и берёт на себя сложную работу.