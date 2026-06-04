ВМФ России запатентовал спасательный безэкипажный катер-буксировщик

Разработчики конкретизируют, что БЭК предназначен для доставки к месту аварии надувного спасательного плота ПСН-20 в сложенном состоянии, буксировки малоразмерных надводных объектов в место аварии, взятия на буксир и буксировки малоразмерных надводных объектов и подбора людей, плавающих на поверхности воды. Кроме того, изделие может решать задачи по передаче проводника на аварийный объект, доставки грузов, аналогичных по массе и габаритам плоту ПСН-20 в сложенном состоянии, транспортировки пострадавшего на борту, а также буксировки привязного гидролокатора бокового или кругового обзора.