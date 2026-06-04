ВМФ России запатентовал спасательный безэкипажный катер-буксировщик

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники Военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» разработали безэкипажный катер (БЭК) для спасения личного состава, в том числе способный выполнить буксировку малоразмерных надводных объектов. С соответствующим патентом ознакомился ТАСС.
«Полезная модель относится к области судостроения и касается создания безэкипажного катера, управляемого со спасательного судна или берега и способного передать средства поддержания личного состава на поверхности воды, подобрать личный состав, плавающий на поверхности воды, а также выполнить буксировку малоразмерных надводных объектов при проведении спасательных работ», — говорится в описании к патенту.
Разработчики конкретизируют, что БЭК предназначен для доставки к месту аварии надувного спасательного плота ПСН-20 в сложенном состоянии, буксировки малоразмерных надводных объектов в место аварии, взятия на буксир и буксировки малоразмерных надводных объектов и подбора людей, плавающих на поверхности воды. Кроме того, изделие может решать задачи по передаче проводника на аварийный объект, доставки грузов, аналогичных по массе и габаритам плоту ПСН-20 в сложенном состоянии, транспортировки пострадавшего на борту, а также буксировки привязного гидролокатора бокового или кругового обзора.
«Безэкипажный катер может устанавливаться в наклонном положении на спусковой раме как по бортам судна, так и на корме. Спускаемый свободным падением безэкипажный катер обеспечен надежной системой разобщения с судном-носителем, которая имеет защиту от случайного сбрасывания — удерживающие стопора. При отдаче удерживающих безэкипажный катер стопоров он разгоняется по направляющим наклонной рамы и приводняется на безопасном расстоянии от судна-носителя», — отмечается в документе.
Однако авторы патента указывают, что БЭК также может спускаться на воду непосредственно с необорудованного побережья.
«Безэкипажный катер не только надежно крепится в положении по-походному, но также находится в состоянии постоянной готовности к спуску — два человека полностью завершают подготовку и спуск БЭК в течение 5 мин», — подчеркивается в описании к патенту.
Конструкция изделия.
Запатентованный Военно-морской академией БЭК выполнен в виде корпуса с движительным комплексом и системой дистанционного управления. В кормовой части корпуса оборудованы рабочая площадка, на которой закреплен спасательный плот в сложенном положении и манипулятор со схватом с возможностью взятия малоразмерных плавучих объектов на буксир, для доставки и передачи средств поддержания личного состава на поверхности воды в место аварии.
Изделие изготовлено из армированного огнестойкого полиэфирного стеклопластика. Верхняя часть катера является полностью самоспрямляющейся, а непотопляемость БЭКа обеспечена отсеками плавучести корпуса, заполненными вспененным пенополиуретаном. Для защиты от повреждений при подходе к борту аварийного плавучего объекта в сложных гидрометеорологических условиях безэкипажный катер снабжен обрезиненным привальным брусом.