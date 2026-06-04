Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВСУ применяют новые заряды БПЛА, корректирующие удар в полете

Эти боеприпасы производят на Западе, отметил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Военные Вооруженных сил Украины начали применять на линии фронта в Луганской Народной Республике новые западные боезаряды к БПЛА, корректирующие свой полет после сброса и детонирующие, не достигая земли. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, применение ВСУ новых дронов отмечают не только российские бойцы, но и жители прифронтовых поселений ЛНР.

«Данные боеприпасы не кустарного производства, имеют шрапнельную начинку и по маркировке производятся на Западе. Особенности данного сброса в том, что они могут корректировать свой полет уже после сброса и детонировать, не достигая земли», — сказал он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше