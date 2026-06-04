Марочко: ВСУ применяют новые заряды БПЛА, корректирующие удар в полете

ЛУГАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Военные Вооруженных сил Украины начали применять на линии фронта в Луганской Народной Республике новые западные боезаряды к БПЛА, корректирующие свой полет после сброса и детонирующие, не достигая земли. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, применение ВСУ новых дронов отмечают не только российские бойцы, но и жители прифронтовых поселений ЛНР.
«Данные боеприпасы не кустарного производства, имеют шрапнельную начинку и по маркировке производятся на Западе. Особенности данного сброса в том, что они могут корректировать свой полет уже после сброса и детонировать, не достигая земли», — сказал он.
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