Рубио: Госдепу неизвестно о делегации США на ПМЭФ

«Мне неизвестно о направившейся туда делегации. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о высокопоставленных чиновниках», — сказал господин Рубио на слушаниях в Конгрессе. Так он ответил на вопрос сенатора Дика Дурбина о том, почему США отправили делегацию в Россию.