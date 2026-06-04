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Захарова рассказала, когда США свернут договоренности с Арменией

Захарова: США свернут договоренности с Арменией, когда «потеряют аппетит».

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Вашингтон безболезненно свернет договоренности с Арменией, когда «потеряет аппетит», заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армения и США в конце мая подписали сустав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Стороны также подписали договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания».

«Когда Вашингтон потеряет аппетит или поменяется там приоритетность, то они все это свернут абсолютно для себя безболезненно», — сказала Захарова.

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