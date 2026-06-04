Захарова рассказала, когда США свернут договоренности с Арменией

Армения и США в конце мая подписали сустав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Стороны также подписали договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания».