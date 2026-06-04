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Альтернативы ЕГЭ для абитуриентов в России нет, считает ректор РЭШ

Ректор РЭШ Суворов: альтернативы ЕГЭ для абитуриентов в России нет.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Альтернативы единому государственному экзамену (ЕГЭ) для абитуриентов в России нет, он создает здоровую конкуренцию между вузами и расширяет возможности для поступления, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ ректор Российской экономической школы Антон Суворов.

«На мой взгляд, ЕГЭ — добро, потому что он позволяет ребятам, где бы они ни находились, сдавать честно одинаковый экзамен. Конечно, было бы наивно полагать, что у всех одинаковые возможности получить знания. Наверное, если ты живешь в Москве, у тебя этих возможностей больше, чем если ты живешь в маленьком городке. Но ЕГЭ, по крайней мере, дает шанс. Кроме того, ЕГЭ создает здоровую конкуренцию между вузами, расширяет возможности абитуриентов», — сказал Суворов.

В 2026 году исполнилось 25 лет с начала проведения единого государственного экзамена в России. За это время неоднократно звучали предложения об отмене ЕГЭ и возврату к вступительным экзаменам в вузах.

«Когда мы спрашиваем: ЕГЭ — это добро или зло, надо всегда спросить, а какая альтернатива? Я не вижу альтернатив. Нам нужна некоторая справедливая система оценки знаний, которая дает инструмент, в том числе для поступления в вуз. И вернуться к ситуации, когда каждый институт проводит какие-то свои испытания, кто во что горазд, мне кажется, это будет откат», — заявил ректор РЭШ.

При этом, по его словам, очень важно, чтобы сами задания в ЕГЭ были разумными. «На мой взгляд, задания ЕГЭ сейчас достаточно сбалансированные, как минимум — по математике», — заметил он.