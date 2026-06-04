«Тольяттинский потрошитель» требовал миллион рублей за изъятые ФСИН вещи

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пожизненно осужденный «тольяттинский потрошитель» Олег Рыльков требовал через суд миллион рублей компенсации за личные вещи, изъятые у него сотрудниками ФСИН шесть лет назад, говорится в материалах суда.
У Рылькова при пересылке из СИЗО в колонию изъяли электробритву, будильник, кипятильник и часть одежды. Заключенный пожаловался, что в акт не внесли также 30 авторучек, тетради с записями по уголовному делу, письма, оплаченные конверты и марки на сумму 2 тысячи рублей. В итоге Рыльков обратился в суд Самарской области с требованием вернуть вещи, признать их изъятие незаконным и выплатить компенсацию в размере миллиона рублей.
Представитель ФСИН в суде пояснила, что предметы изъяли законно, а по убытии из учреждения Рыльков их не истребовал, поэтому вещи уничтожили. Суд отказал осужденному, отметив, что срок подачи иска пропущен.
Рыльков, совершивший более десяти убийств, десятки изнасилований несовершеннолетних и другие преступления, отбывает наказание в колонии «Черный дельфин». В 1998 году его приговорили к пожизненному сроку, позже он получил дополнительные сроки за убийства, но наказание осталось пожизненным. Он неоднократно подавал ходатайства об освобождении по болезни, но суды их отклоняли.