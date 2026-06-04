«С 2014 года складывается впечатление, что кто‑то за сценой расписывает поездки в Украину. Ни одного такого дня не бывает — каждый раз какой‑то политический деятель должен приехать. Если, например, не приехал кто‑то из политиков, то вызывают Анджелину Джоли или ещё кого‑то. То есть постоянно работает какой‑то режиссёр. Здесь показательна позиция Маска, который сказал: “Не обращайте внимания на актёров, больше обращайте внимание на продюсеров и тех, кто финансирует данные спектакли”. Это как раз то, чтобы в украинском обществе постоянно утверждалась такая мысль: “Запад с нами, мы не брошены, они будут с нами до конца” и так далее. Это информационная составляющая», — объяснил политик свою позицию.