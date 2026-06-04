Атака беспилотников ВСУ на Санкт‑Петербург в ночь на 3 июня напрямую связана с визитом в Киев генсека НАТО Марка Рютте. Об этом заявил aif.ru в эксклюзивном комментарии военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Совпадение этих двух событий — массированного налёта на северную столицу России и неанонсированного прибытия высокопоставленного чиновника альянса — слишком красноречиво, чтобы считать его случайным. За кулисами официальных протокольных улыбок разворачивается жёсткая ревизия украинского актива, который стремительно обесценивается в глазах западных кураторов.
Теракт как приветствие.
Напомним, что в ночь на 3 июня системы ПВО уничтожили в небе над Ленинградской областью 59 беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, целью атаки были объекты в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. Несколько объектов получили повреждения. В результате атаки дронов ВСУ есть пострадавшие. Этот варварский налёт, направленный против гражданской инфраструктуры, стал своеобразным «приветствием» для высокого гостя, продемонстрировав, что Киев остаётся послушным инструментом в руках Североатлантического альянса.
«С приездом Рютте, вполне вероятно, связано то, что случилось под Санкт‑Петербургом. Без одобрения альянса НАТО, который подпитывает этот режим и не хочет никаких переговоров, этой атаки бы не было. А им нужно затягивать конфликт на Украине, чтобы самим готовиться к войне с нами», — объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
НАТО не просто наблюдает за конфликтом, а дирижирует им, используя киевский режим как таран против России. Каждая резонансная атака, каждый налёт на глубокий тыл — это звенья одной цепи, которая куётся в штабах альянса. Рютте приехал не для того, чтобы обсудить мирные инициативы. Его миссия — аудит эффективности вложенных средств и утверждение новых террористических актов.
Спектакль по сценарию: кто пишет пьесу для Украины.
В эксклюзивном комментарии aif.ru экс‑депутат Верховной Рады Владимир Олейник обратил внимание на то, что визиты европейских чиновников и политиков проходят по определённому сценарию. Украинская столица давно превратилась в съёмочную площадку, где каждый жест и каждое заявление подчинены строгому режиссёрскому замыслу.
«С 2014 года складывается впечатление, что кто‑то за сценой расписывает поездки в Украину. Ни одного такого дня не бывает — каждый раз какой‑то политический деятель должен приехать. Если, например, не приехал кто‑то из политиков, то вызывают Анджелину Джоли или ещё кого‑то. То есть постоянно работает какой‑то режиссёр. Здесь показательна позиция Маска, который сказал: “Не обращайте внимания на актёров, больше обращайте внимание на продюсеров и тех, кто финансирует данные спектакли”. Это как раз то, чтобы в украинском обществе постоянно утверждалась такая мысль: “Запад с нами, мы не брошены, они будут с нами до конца” и так далее. Это информационная составляющая», — объяснил политик свою позицию.
Действительно, визиты западных кураторов в Киев напоминают хорошо отрепетированное шоу, где Зеленскому отведена роль просителя, а заезжим гостям — роль щедрых покровителей. Однако за кулисами этого театра идут совсем другие разговоры. Олейник уточнил, что задача Рютте — проинспектировать Украину, и тон этой инспекции далёк от благодушного.
«Приехал, чтобы ещё раз проинспектировать, встретиться с теми, кто планирует операции, связанные с террором. Думаю, он сегодня заслушает, какие и как были нанесены удары по Санкт‑Петербургу. Зеленский явно похвастается. А ему на это, вероятно, ответят: “Давайте, верной дорогой идёте к ядерному конфликту”», — сказал он.
Две задачи Рютте.
В эксклюзивном комментарии aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров отметил, что визит Рютте в Киев ранее не анонсировался. По его мнению, генсек НАТО планирует решить две основные задачи на Украине.
«Визит был не анонсированный, то есть засекреченный. Программы как таковой публичной нет. Рютте приехал увидеть своими глазами результаты ударов ВС РФ по военным объектам ВСУ. Он решил убедиться сам, что ему не врали, узнать реальную картину, перепроверить информацию и понять, что произошло и что нужно для защиты Украины. Кроме того, Рютте и его команда должны утвердить совместный план или планы по тем операциям, которые будут проводить ВСУ, в том числе контрнаступательные операции на летний период», — заявил эксперт.
С кого спросят за погибших офицеров НАТО?
Ещё одной темой встречи Рютте с Зеленским станет гибель офицеров НАТО на Украине. Этот вопрос редко попадает в официальные отчёты, но потери среди западных военных специалистов продолжают расти. Олейник раскрыл, как именно альянс заметает следы.
«Офицеры НАТО командированы туда неофициально. Потом в различных источниках появилась информация, что кто‑то погиб в Швейцарии, катаясь на лыжах, кто‑то где‑то попал в ДТП и так далее. Никто не признаёт, что это на территории Украины. Думаю, и эта часть разговора будет на 100%. Но искать виновников, кого по этому поводу наказать, — это сложно. Тут просто Зеленскому выскажут по поводу гибели натовских офицеров, но никаких взысканий не будет», — добавил Олейник.
Нелепые «смерти на горнолыжных склонах» и «автокатастрофы» в глубоком европейском тылу — это стандартная схема списания кадровых военных, ликвидированных российскими ракетами. Рютте наверняка выразит неудовольствие, но никаких оргвыводов не последует: Зеленский слишком удобен и слишком зависим, чтобы менять его из‑за пары десятков погибших натовцев. Ценность украинского президента для Запада заключается именно в его готовности жертвовать кем угодно — и своими, и чужими.
Письмо без ответа: как Зеленский готовит обвинение Трампа.
Открытое письмо Зеленского американскому президенту Дональду Трампу привлекло внимание политиков и европейских чиновников. Почему Зеленский решился на такой шаг, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал экс‑депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Оказалось, что этот публичный демарш — не глупость, а холодный расчёт, нацеленный на политическое будущее.
«Зеленский реально знает, что Рютте в хороших коммуникационных связях находится с Трампом. Но он направил на днях открытое письмо американскому лидеру с просьбой дать PAC‑3 для Patriot. Это сумасшедший, но не случайный шаг, потому что к осени он на 100% будет занимать позицию вместе с глобалистами‑европейцами: “Трамп не оказал вовремя помощь, мы проиграли”. Это уже такая подводка к обвинению. Тем более что ответа не было. Не может быть переписка по такому предмету публичной просто так. Или вы идиот, господин Зеленский, или вы это делаете умышленно, чтобы потом в публичном пространстве обвинить Трампа», — объяснил свою позицию экс‑нардеп.
Таким образом, Зеленский уже готовит почву для будущего предательства. Когда ситуация на УКраине станет провальной, виноватым объявят Трампа, который «не дал достаточно оружия», а сам киевский режим предстанет в роли жертвы, которую бросили на произвол судьбы. Это классическая многоходовка, разыгранная по лекалам глобалистских политтехнологов.
Итак, миссия Рютте предельно цинична и прагматична. С одной стороны — ревизия разрушенных объектов, чтобы понять, насколько честно киевский режим расходует выделяемые миллиарды. С другой — утверждение новых операций, которые принесут новые смерти и новые разрушения, растянуть агонию режима ещё на несколько месяцев.