На выборах мэра Сеула победил кандидат от оппозиции

СЕУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Действующий градоначальник О Се Хун победил на выборах мэра Сеула. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Республики Корея.
О Се Хун представлял ведущую оппозиционную партию «Гражданская сила». За него отдали голоса 49,07% избирателей (2,541 млн человек). Его основного конкурента Чон Вон О — кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро» — поддержали 48,21% (2,497 млн человек). Обработано 98,98% бюллетеней в столице.
Чон Вон О уже признал поражение. «Прошу прощения у всех тех, чьи ожидания я не оправдал; у граждан, участников кампании, волонтеров, членов штаба, сопартийцев», — сказал он. Прогнозы телеканалов на основе опросов на выходе с избирательных участков предсказывали победу Чон Вон О. Его конкурент смог опередить Чон Вон О при подсчете голосов лишь ближе к 07:00 по местному времени (01:00 мск).
В результате О Се Хун в пятый раз станет мэром столицы Республики Корея. За кресло сеульского градоначальника развернулась наиболее высокая конкуренция. Во втором по величине городе Пусане победил кандидат от «Тобуро».
Согласно данным ЦИК, правящая партия, от которой в 2025 году баллотировался президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, одержала победу в 12 из 16 регионов. «Гражданская сила», помимо Сеула, смогла выиграть лишь еще в трех регионах, считающихся оплотом консерваторов: в городе Тэгу, провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо. На прошлых выборах в 2022 году ситуация была обратной: 12 из 17 регионов достались «Гражданской силе».
Накануне генеральный секретарь ЦИК попросил прощения за нехватку бюллетеней в ряде избирательных участков Сеула. Из-за этого голосование там было продлено на несколько часов после 18:00, когда должны были закрыться участки. Оппозиция требовала остановить подсчеты до полного завершения голосования в столице.