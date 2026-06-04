На выборах мэра Сеула победил кандидат от оппозиции

Чон Вон О уже признал поражение. «Прошу прощения у всех тех, чьи ожидания я не оправдал; у граждан, участников кампании, волонтеров, членов штаба, сопартийцев», — сказал он. Прогнозы телеканалов на основе опросов на выходе с избирательных участков предсказывали победу Чон Вон О. Его конкурент смог опередить Чон Вон О при подсчете голосов лишь ближе к 07:00 по местному времени (01:00 мск).