Президент Боливии сменил министра обороны на фоне протестов

На церемонии принесения присяги президент отметил вклад Хустиниано в борьбу с наркоторговлей. Пас также сообщил, что в правительстве планируются и другие перестановки. «Мы обеспечили инклюзивность в определенных областях и секторах государственного управления, поэтому мы ожидаем диалога [с протестующими]», — приводит El Deber слова президента.