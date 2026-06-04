Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Боливии сменил министра обороны на фоне протестов

Родриго Пас также сообщил, что в правительстве планируются и другие перестановки.

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Президент Боливии Родриго Пас привел к присяге нового министра обороны Эрнесто Хустиниано в условиях продолжающихся более месяца антиправительственных протестов. Об этом сообщила газета El Deber.

До назначения министром Хустиниано был заместителем главы ведомства Рауэля Марсело Салинаса, подавшего в отставку 2 июня. Причины его решения не называются.

На церемонии принесения присяги президент отметил вклад Хустиниано в борьбу с наркоторговлей. Пас также сообщил, что в правительстве планируются и другие перестановки. «Мы обеспечили инклюзивность в определенных областях и секторах государственного управления, поэтому мы ожидаем диалога [с протестующими]», — приводит El Deber слова президента.

В Боливии уже несколько недель продолжаются антиправительственные протесты, сопровождающиеся перекрытием дорог в разных регионах страны. Власти возлагают ответственность за возникшие перебои со снабжением и беспорядки на сторонников экс-президента Эво Моралеса.

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше