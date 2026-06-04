Президент Боливии сменил министра обороны на фоне протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Президент Боливии Родриго Пас привел к присяге нового министра обороны Эрнесто Хустиниано в условиях продолжающихся более месяца антиправительственных протестов. Об этом сообщила газета El Deber.
До назначения министром Хустиниано был заместителем главы ведомства Рауэля Марсело Салинаса, подавшего в отставку 2 июня. Причины его решения не называются.
На церемонии принесения присяги президент отметил вклад Хустиниано в борьбу с наркоторговлей. Пас также сообщил, что в правительстве планируются и другие перестановки. «Мы обеспечили инклюзивность в определенных областях и секторах государственного управления, поэтому мы ожидаем диалога [с протестующими]», — приводит El Deber слова президента.
В Боливии уже несколько недель продолжаются антиправительственные протесты, сопровождающиеся перекрытием дорог в разных регионах страны. Власти возлагают ответственность за возникшие перебои со снабжением и беспорядки на сторонников экс-президента Эво Моралеса.