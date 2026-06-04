Две крупные японские сети электроники объявили об объединении

Прогнозируемый объем продаж Yamada Holdings за финансовый год, закончившийся в марте 2026 года, составляет 1 трлн 691,8 млрд иен, а у Edion — 793,7 млрд иен. По состоянию на конец марта сеть Yamada Holdings насчитывала 8,7 тыс. магазинов, включая франчайзинговые. Сеть Edion насчитывает 1,1 тыс. магазинов.