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Две крупные японские сети электроники объявили об объединении

Японские розничные сети бытовой электроники Yamada Holdings и Edion объявили, что руководство компаний рассматривает их объединение, передает газета Yomiuri. Объемы продаж объединенной компании оцениваются примерно в 2,5 трлн иен ($15,64 млрд).

Японские розничные сети бытовой электроники Yamada Holdings и Edion объявили, что руководство компаний рассматривает их объединение, передает газета Yomiuri. Объемы продаж объединенной компании оцениваются примерно в 2,5 трлн иен ($15,64 млрд).

В совместном заявлении компаний указано, что целью возможной интеграции бизнеса станет повышение конкурентоспособности за счет улучшения возможностей разработки продукции и закупок. Обе сети планируют принять решение о слиянии на заседаниях своих советов директоров 5 июня.

Прогнозируемый объем продаж Yamada Holdings за финансовый год, закончившийся в марте 2026 года, составляет 1 трлн 691,8 млрд иен, а у Edion — 793,7 млрд иен. По состоянию на конец марта сеть Yamada Holdings насчитывала 8,7 тыс. магазинов, включая франчайзинговые. Сеть Edion насчитывает 1,1 тыс. магазинов.