Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продлятся до 9 июня

Масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых будут продолжаться до 9 июня включительно.

Масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых будут продолжаться до 9 июня включительно.

Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Поиски запланированы на пять дней, включительно до часу дня (09.00 мск. — RT) 9 июня», — уточнила собеседница агентства.

24 мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда приступили к повторным поискам семьи Усольцевых.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.

Подробнее о пропавшей под Красноярском семье — в материале RT.