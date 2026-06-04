Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продлятся до 9 июня

Масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых будут продолжаться до 9 июня включительно.
Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
«Поиски запланированы на пять дней, включительно до часу дня (09.00 мск. — RT) 9 июня», — уточнила собеседница агентства.
24 мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда приступили к повторным поискам семьи Усольцевых.
64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.
Подробнее о пропавшей под Красноярском семье — в материале RT.