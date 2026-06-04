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Пленный рассказал о переводе экскаваторщиков в ВСУ из-за нехватки людей

В плен к российским военным попал пограничник Леонид Тарасенко, служивший в инженерном подразделении 5-го пограничного отряда Вооружённых сил Украины (ВСУ) в должности экскаваторщика. Он рассказал, что его вместе с сослуживцами перевели в боевую часть.

Источник: Life.ru

«Я был в командировке. В 2026 году они были постоянно. А потом, когда уже людей на фронте не хватало, тогда уже дело дошло до нас. Нас сняли с контрольно-регулировочного пункта, приехала делегация теробороны», — сообщил Тарасенко ТАСС.

По его словам, пограничникам заполнили анкеты, подписали бумаги и объявили о направлении в 101-ю отдельную бригаду теробороны ВСУ. Формально командировка была оформлена на месяц.

В российских силовых структурах отметили, что прикомандирование квалифицированного экскаваторщика к боевому подразделению свидетельствует об острой нехватке личного состава ВСУ в районе Уланова Сумской области.

Ранее пленный боец 79-й штурмовой бригады ВСУ Евгений Логвинов рассказал, что его сослуживцы участвовали в секретной разгрузке медицинского оборудования, предположительно для трансплантологии, в городе Красноармейск. По его словам, работы велись под строгим надзором командиров в условиях конфиденциальности, а оборудование складировалось во временных хранилищах в частном секторе — в жилых домах мирных граждан.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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