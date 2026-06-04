Пленный рассказал о переводе экскаваторщиков в ВСУ из-за нехватки людей

«Я был в командировке. В 2026 году они были постоянно. А потом, когда уже людей на фронте не хватало, тогда уже дело дошло до нас. Нас сняли с контрольно-регулировочного пункта, приехала делегация теробороны», — сообщил Тарасенко ТАСС.