Журналист из США направил Путину письмо о предоставлении гражданства РФ

Тема получения российского гражданства иностранцами ранее уже привлекала внимание. Так, французская семья Сорлин, воспитывающая 10 детей, в 2024 году получила российское гражданство. Впоследствии Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин была награждена в Кремле орденом «Мать-героиня». Семья переехала из Европы в Россию в 2015 году.