Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что намерен получить российское гражданство и уже обратился с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину.
Об этом он рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. По словам Хелали, он направил письмо главе государства и рассчитывает в ближайшие месяцы стать гражданином России.
Ранее журналист сообщил, что посещение Старобельска после террористической атаки ВСУ позволило иностранным представителям СМИ донести до западной аудитории информацию о происходящем и последствиях действий киевского режима.
Тема получения российского гражданства иностранцами ранее уже привлекала внимание. Так, французская семья Сорлин, воспитывающая 10 детей, в 2024 году получила российское гражданство. Впоследствии Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин была награждена в Кремле орденом «Мать-героиня». Семья переехала из Европы в Россию в 2015 году.
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