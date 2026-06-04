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В России испытают аэростаты для доставки дронов и авиабомб в зоне СВО

Наибольший потенциал военного применения имеют свободные аэростаты, отметили в компании «Аэроплатформы».

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Компания «Аэроплатформы» (резидент Центра беспилотных систем и технологий, ЦБСТ) до конца 2026 года проведет серию испытаний образцов воздухоплавательной техники для последующего применения в зоне спецоперации в качестве средства доставки дронов и планирующих авиабомб. Об этом ТАСС сообщили в ЦБСТ.

«До конца текущего года компания “Аэроплатформы” осуществит несколько испытаний образцов воздухоплавательной техники. По их итогам аэростаты будут доработаны для применения в военных целях. Предприятие разрабатывает высотные свободные аэростаты и привязные малообъемные аппараты. Последние уже прошли апробацию в зоне СВО как воздушные ретрансляторы. В контексте СВО такие аппараты можно применять для доставки в нужную локацию и сброса БПЛА, планирующих авиабомб, военных грузов и прочего», — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что наибольший потенциал военного применения имеют свободные аэростаты. «Они способны подниматься на высоты 10−30 км с полезной нагрузкой, которая достигает сотни килограммов. Свободные аэростаты оборудованы средствами балластировки. Они способны дрейфовать сутками, преодолевая огромные расстояния. В рамках СВО любая точка на территории противника достигается максимум за двое суток полета», — добавили в ЦБСТ.

Как отметили в центре, воздухоплавательную технику используют и ВСУ. «Однако зачастую она представлена непрочными латексными шарами, которые лишены армирования и не способны удержать большую полезную нагрузку. Резидент ЦБСТ, напротив, специализируется на изготовлении крупногабаритных полиэтиленовых оболочек нулевого давления», — подчеркнули в ЦБСТ.

В организации подчеркнули, что аэростаты могут стать эффективным помощником российской армии, поскольку современный уровень технологий позволяет практически безошибочно просчитать траекторию полета и точку сброса полезной нагрузки. «При грамотном логистическом подходе несложно осуществлять массовое применение боевых свободных аэростатов, а весь процесс подготовки к запуску можно уложить в 30 минут. Вместе с тем разработчик признает, что при всех преимуществах аэростаты останутся вооружением, которое будет зависеть от погодных условий и розы ветров, которую в значительной степени определяет сезон», — добавили в ЦБСТ.

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