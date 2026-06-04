Эксперт Степанов: США намерены превратить Гренландию в северный форпост

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вашингтон стремится укрепить военную инфраструктуру в Арктической зоне и намерен превратить Гренландию в свой северный форпост. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Переговорный процесс по Гренландии говорит о том, что Вашингтон, вероятно, продавил позицию Дании. И важным фактором являются оказавшиеся в публичном пространстве данные о дополнительных военных развертываниях на острове. Это ключевая задача Пентагона, который сейчас генерализирует свою работу на арктическом направлении и формирует подконтрольную США военную инфраструктуру. Уже формализована задача по созданию из Гренландии форпоста», — отметил эксперт, комментируя попавшую в СМИ информацию о переговорах между США, Данией и Гренландией о статусе острова.
Степанов также поделился мнением о конкретных шагах, к которым может прибегнуть Вашингтон для реализации своих намерений относительно Гренландии. «С высокой долей вероятности будет развернута дополнительная аэродромная инфраструктура, а также центры контроля воздушного и космического пространства. Ну и, конечно же, военно-морская база с развертыванием атомных подводных ракетоносцев, которые усилят американское военное присутствие в арктической зоне», — добавил он.
Американская администрация 31 января сообщила о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. По версии американской стороны, довольно многое уже удалось согласовать. Нынешнее американское руководство неоднократно заявляло о необходимости присоединения Гренландии к США. Ранее США предлагали выкупить остров, а в марте 2025 года выразили уверенность в том, что его можно аннексировать. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории.
3 июня госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты ведут с Данией и Гренландией успешные переговоры об использовании территории острова в целях противоракетной обороны.