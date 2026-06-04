Все гиперзвуковые «Цирконы» попали в цели в Киеве

Характеристики «Циркона» частично держатся в тайне. Неизвестен даже точный внешний вид ракеты — на боевые корабли ВМФ России их грузят в закрытых контейнерах. Все их изображения — это предположения на основе анализа кадров с испытаний и учений. «Циркон» запускают с кораблей и подлодок с системой 3С14 УКСК. Первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» серийно производится с 2022 года, заступила на боевое дежурство в 2023 году. В марте 2024 года состоялась ее «презентация» и на Украине. С тех пор «Цирконы» не раз поражали вражеские расчёты ПВО своей скоростью.