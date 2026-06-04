Все гиперзвуковые «Цирконы» попали в цели в Киеве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Восемь из восьми. Россия применила гиперзвуковые «Цирконы» в ходе удара по Киеву 2 июня.
Ни одна из них не была сбита, пожаловались ПРО Украины.
3М22 «Циркон» — новейшая гиперзвуковая крылатая ракета, созданная для поражения надводных и наземных целей. Что такое гиперзвук? Это скорость 5+ Махов (6000 км/ч). «Циркон» может лететь к цели на скорости до 9 Махов — то есть примерно 10 000 км/ч на дальность до 1 500 км. И это с возможностью маневрировать.
«Циркон» вдвое быстрее, чем верхний предел скорости перехвата целей американской ПВО Patriot, а зенитные ракеты-перехватчики ПРО THAAD из-за нагрева не работают на высоте полета изделия. Скорость ракеты так высока, что перед ней давление образует плазменное облако, поглощающее радиоволны. Поэтому «Циркон» невидим для радаров.
Характеристики «Циркона» частично держатся в тайне. Неизвестен даже точный внешний вид ракеты — на боевые корабли ВМФ России их грузят в закрытых контейнерах. Все их изображения — это предположения на основе анализа кадров с испытаний и учений. «Циркон» запускают с кораблей и подлодок с системой 3С14 УКСК. Первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» серийно производится с 2022 года, заступила на боевое дежурство в 2023 году. В марте 2024 года состоялась ее «презентация» и на Украине. С тех пор «Цирконы» не раз поражали вражеские расчёты ПВО своей скоростью.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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