Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ перебросили под Сумы новые подразделения «полка смерти»

Полк прозвали так из-за большого числа понесенных потерь и пропавших без вести, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Командование ВСУ на фоне колоссальных потерь перебросило в район Великой Рыбицы Сумской области дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на берегу реки Псел около Великой Рыбицы командование ВСУ перебросило в Сумской район очередные подразделения 225-го отдельного штурмового полка — “полка смерти”, которые уже понесли потери», — сказал собеседник агентства.

Полк прозвали так из-за большого числа понесенных потерь и пропавших без вести. Кроме того, в январе силовики сообщали ТАСС, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ похищают военных из смежных подразделений и держат в подвалах.