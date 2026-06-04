ТАСС: ВСУ перебросили под Сумы новые подразделения «полка смерти»

Полк прозвали так из-за большого числа понесенных потерь и пропавших без вести. Кроме того, в январе силовики сообщали ТАСС, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ похищают военных из смежных подразделений и держат в подвалах.