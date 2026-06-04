ТАСС: ВСУ перебросили под Сумы новые подразделения «полка смерти»

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Командование ВСУ на фоне колоссальных потерь перебросило в район Великой Рыбицы Сумской области дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На фоне колоссальных потерь в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на берегу реки Псел около Великой Рыбицы командование ВСУ перебросило в Сумской район очередные подразделения 225-го отдельного штурмового полка — “полка смерти”, которые уже понесли потери», — сказал собеседник агентства.
Полк прозвали так из-за большого числа понесенных потерь и пропавших без вести. Кроме того, в январе силовики сообщали ТАСС, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ похищают военных из смежных подразделений и держат в подвалах.