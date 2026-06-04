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Глава киевского режима назвал завершение конфликта главной задачей Киева

Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Киев поддерживает любые форматы, которые могут привести к завершению конфликта.

«Для нас все равно номер один — это закончить войну. И здесь нет альтернативы. Поэтому мы поддерживаем любой формат, и я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну», — сказал Зеленский.

Ранее в Кремле заявляли, что украинский лидер может приехать на переговоры в Москву. В свою очередь Зеленский прежде отвергал вариант встречи на территории России.

В прошлом месяце Путин заявил, что встреча в третьей стране возможна после достижения окончательных договоренностей по мирному договору. По его словам, такой формат может быть использован для участия в итоговом мероприятии или подписания документов.

Президент России неоднократно говорил о готовности Москвы завершить конфликт мирным путем при условии устранения его первопричин. Среди озвученных условий — вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов, а также Крыма и Севастополя, частью России в международных договорах, нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация и отмена западных санкций против России.

Зеленский ранее выступал против вывода украинских войск из Донбасса и называл такой сценарий стратегическим поражением для Киева.

В мае Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к завершению. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что такой вывод связан с наработками в рамках мирного процесса, однако конкретные сроки окончания боевых действий пока не определены.

При этом ряд зарубежных аналитиков и организаций прогнозируют продолжение конфликта в ближайшие годы. В частности, такую оценку ранее приводили Еврокомиссия и эксперты американского банка JPMorgan.

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