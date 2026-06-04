Захарова назвала лучший момент в истории отношений России и США

«Наше братство во времена Второй мировой войны… Это, мне кажется, лучшее, что случилось, несмотря на те ужасы, которые творились в нашей истории, в виде такого настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя, опять же, истинной цели», — сказала она.