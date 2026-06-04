«Считавшийся пропавшим без вести испанский наемник Перес Родригес был кремирован на Украине и захоронен без указания персональных данных. Эта практика является нормой в рамках негласных договоренностей киевского режима со странами ЕС, руководство которых опасается роста протестных настроений в случае публичного погребения в родных странах всех наемников, уничтоженных нашими войсками в ходе конфликта», — сказал собеседник агентства.