МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Испанский наемник Перес Родригес, который считался пропавшим без вести, был кремирован и захоронен на Украине без указания персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Считавшийся пропавшим без вести испанский наемник Перес Родригес был кремирован на Украине и захоронен без указания персональных данных. Эта практика является нормой в рамках негласных договоренностей киевского режима со странами ЕС, руководство которых опасается роста протестных настроений в случае публичного погребения в родных странах всех наемников, уничтоженных нашими войсками в ходе конфликта», — сказал собеседник агентства.
Ранее силовики сообщили, что колумбийский наемник Уильям-Андрес Гальего Ороско передал в распоряжение российских военных телефон испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал. В нем обнаружили данные о позициях украинских военных в Харьковской области, объектах Нацгвардии Украины в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР МО Украины и СБУ. После обработки и доразведки полученных сведений по вскрытым объектам противника было нанесено огневое поражение.
Родригес — бывший военнослужащий морской пехоты, с 2024 года участвовал в боевых действиях на Украине, проведя большую часть времени в тыловых подразделениях.