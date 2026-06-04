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Немецкий политик рассказал о целях визита делегации ФРГ на ПМЭФ

На территории России продолжают работу около 1,5 тыс. немецких компаний, и делегация ФРГ намерена добиваться улучшения условий для их деятельности, заявил заместитель главы и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер.

На территории России продолжают работу около 1,5 тыс. немецких компаний, и делегация ФРГ намерена добиваться улучшения условий для их деятельности, заявил заместитель главы и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер.

Об этом Фронмайер рассказал ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он пояснил, что немецкая делегация прибыла на форум, чтобы на месте ознакомиться с положением дел у работающих в России компаний из ФРГ.

Кроме того, по словам Фронмайера, в ходе ПМЭФ планируется обсудить энергетический кризис, который переживает Германия.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини заявил, что Европа рискует навсегда потерять российский рынок, если не начнёт искать новые формы торгово-экономического сотрудничества с Москвой.