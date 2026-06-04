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Беспилотники уничтожены в трёх районах Ростовской области

В ходе ночной воздушной атаки беспилотники уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

В ходе ночной воздушной атаки беспилотники уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах», — написал губернатор.

Он также отметил, что информация о пострадавших и разрушениях будет уточняться.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что более 20 беспилотников уничтожено в Севастополе в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.

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