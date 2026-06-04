Беспилотники уничтожены в трёх районах Ростовской области

В ходе ночной воздушной атаки беспилотники уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах», — написал губернатор.
Он также отметил, что информация о пострадавших и разрушениях будет уточняться.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что более 20 беспилотников уничтожено в Севастополе в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше