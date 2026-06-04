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Два человека погибли при ударе США по судну в Тихом океане

Военнослужащие США в составе объединенной оперативной группы «Южное копье» нанесли удар по легкомоторному судну в восточной части Тихого океана. Южное командование ВС Соединенных Штатов утверждает, что экипаж судна был причастен к наркоторговле.

Военнослужащие США в составе объединенной оперативной группы «Южное копье» нанесли удар по легкомоторному судну в восточной части Тихого океана. Южное командование ВС Соединенных Штатов утверждает, что экипаж судна был причастен к наркоторговле.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика. В ходе операции были убиты двое мужчин-наркотеррористов. Никто из американских военнослужащих не пострадал», — указано в сообщении командования в соцсети X.

США регулярно наносят удары по судам, которые, по данным американской разведки, связаны с наркоторговлей, с ноября 2025 года. Предыдущая атака, при которой погибли три человека, совершена в конце мая. Общее количество погибших от таких ударов приближается к 200.

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