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Посольство КНР пригрозило США за неправильные действия по Тайваню

Посольство КНР пригрозило конфликтом за неправильные действия США по Тайваню.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Неправильные действия США в отношении Тайваня могут привести к конфликту с Китаем, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя слова госсекретаря Марко Рубио о возможности рекордной продажи оружия острову.

«Китайская твердая оппозиция продаже США оружия китайскому региону Тайвань была и остается ясной и последовательной. Тайваньский вопрос — это самая главная проблема в отношениях Китая и США, которая влияет на них в целом», — заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Как заявил дипломат, если с этой проблемой «обращаться правильно, все отношения будут стабильными, и обе стороны смогут посвятить больше энергии продвижению взаимовыгодного сотрудничества».

«В противном случае между двумя странами неизбежны столкновения и даже конфликты, что поставит под серьезную угрозу весь комплекс двусторонних отношений», — сказал Лю Пэнъюй.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Рубио в ходе слушаний в палате представителей о том, что администрация США продолжает пересматривать сделку о продаже вооружений Тайваню на 14 миллиардов долларов, но в случае ее одобрения она может стать крупнейшей в истории.

«Китай выражает надежду, что американская сторона предпримет конкретные шаги для поддержания отношений в стабильном русле, а также внесет вклад в обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил представитель посольства КНР.

Тайвань, по данным Совета по международным отношениям США на период с 1950 по 2022 годы, был четвертым в списке крупнейших покупателей американского оружия, потратив на него 50 миллиардов долларов. В последующие годы также сообщалось о сделках на сотни миллионов и миллиарды долларов.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

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