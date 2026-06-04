Посольство КНР пригрозило США за неправильные действия по Тайваню

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Рубио в ходе слушаний в палате представителей о том, что администрация США продолжает пересматривать сделку о продаже вооружений Тайваню на 14 миллиардов долларов, но в случае ее одобрения она может стать крупнейшей в истории.