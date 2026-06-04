Раненый после атаки дрона командир ВС РФ продолжил выполнять боевые задачи

В Минобороны отметили, что через командира поддерживалась постоянная радиосвязь с подразделениями. Кроме того, на его позиции оказывали первую помощь раненым военнослужащим. Для их эвакуации бойцы изготавливали специальные приспособления из подручных материалов, в том числе для получивших травмы ног.