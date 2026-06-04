Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненый после атаки дрона командир ВС РФ продолжил выполнять боевые задачи

Командир штурмового взвода группировки Центр Владимир Штульберг в течение двух месяцев находился на передовой линии боевого соприкосновения и руководил действиями штурмовых групп на днепропетровском направлении.

Командир штурмового взвода группировки Центр Владимир Штульберг в течение двух месяцев находился на передовой линии боевого соприкосновения и руководил действиями штурмовых групп на днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащий 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии организовывал заход российских подразделений на позиции противника в районе Новопавловки. Из замаскированного блиндажа он координировал выдвижение штурмовых групп к лесополосам и окраинам населенного пункта, а также их возвращение после выполнения задач.

В Минобороны отметили, что через командира поддерживалась постоянная радиосвязь с подразделениями. Кроме того, на его позиции оказывали первую помощь раненым военнослужащим. Для их эвакуации бойцы изготавливали специальные приспособления из подручных материалов, в том числе для получивших травмы ног.

По информации ведомства, через позицию Штульберга прошли десятки раненых. Одному из военнослужащих потребовалась помощь после тяжелого обморожения, которое он получил, оказавшись в ледяной воде после взрыва гранаты. После оказания медицинской помощи бойца эвакуировали в госпиталь, а затем он вернулся в строй.

Сам Штульберг получил осколочное ранение во время атаки FPV-дрона. Несмотря на это, он сменил место дислокации и продолжил руководить действиями штурмовых групп, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также: ВС РФ к сентябрю 2026 года получат единый контур разведывательных комплексов.