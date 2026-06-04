ПМЭФ-2026: чем удивит Башкирия на главном экономическом форуме

По словам Радия Хабирова, участие в ПМЭФ также позволяет Башкортостану занимать лидирующие позиции в реализации важных проектов федерального уровня. Например, в 2024 году на ПМЭФ подписано соглашение с ПАО «Сбербанк России» о создании в Уфе филиала «Школы 21» от Сбера. Сегодня этот успешный проект подготовки IT-специалистов высокого класса уже действует в Уфе. Это не только создаёт новый импульс для развития экономики Башкортостана, но и открывает возможности для молодежи учиться и строить карьеру, не уезжая из родных мест.