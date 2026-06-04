ПМЭФ-2026: чем удивит Башкирия на главном экономическом форуме

Несмотря на турбулентность международных отношений, форум остается уникальной площадкой для выстраивания новых логистических, финансовых и технологических цепочек, а также пространством для открытого, прагматичного диалога. Главная тема Петербургского международного экономического форума 2026 года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
Президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам и гостям ПМЭФ-2026 заявил, что тема форума отражает фундаментальные запросы современного этапа развития.
«Наша страна была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Мы открыты для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные, долгосрочные отношения», — отметил глава государства.
В ПМЭФ-2026 принимают участие свыше 20 000 человек из более чем 130 государств и территорий. Страной-гостем в этом году стала Саудовская Аравия.
В работе форума принимает участие представительная делегация республики во главе с руководителем региона Радием Хабировым. У Главы Башкортостана запланировано большое количество встреч и переговоров с руководителями российских регионов, крупнейших российских компаний, участие в секциях и заседаниях форума и подписание соглашений. Одно из ключевых событий — презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ) на основе опроса предпринимателей.
Напомним, что Башкортостан занимает третье место в числе регионов с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса.
Главная точка притяжения на выставке — стенд Башкортостана, представляющий собой пространство-трансформер, который организаторы называют «живым организмом». Основной связующей линией станет шоу, в котором будут представлены ключевые направления развития: культура и история, наука и образование, промышленность и инновации, экономика и инвестиции. Республика строит мост между древними легендами и высокими технологиями, идет от истоков к современности, от традиций к инновациям, приглашая всех участников форума в свою «точку сборки» будущего.
Уникальность экспозиции — «Древо Шежере» (Генеалогическое древо), огромная десятиметровая интерактивная инсталляция во всю высоту стенда на основе искусственного интеллекта. Древо не молчит: оно отвечает на любые вопросы гостей — от инвестиционного потенциала Уфы до рецептов башкирского меда. Шежере предсказывает тренды, рассказывает историю региона и даже может стать гидом по горам Южного Урала. Достаточно прикоснуться — и дерево начнет диалог.
Сама экспозиция построена как путешествие сквозь время. Иммерсивное шоу задействует все экраны стенда: зрители видят, как народные ремесла перетекают в цифровые технологии, а традиции курая становятся основой для инженерных решений. Перед гостями оживут живописные пейзажи республики: степные и горные ландшафты Южного Урала, достопримечательности Уфы. Кстати, на фоне этих красот можно сделать фото и увезти таким образом частичку Башкортостана с собой.
На стенде также представлены значимые проекты: Межвузовский кампус Уфимского НОЦ — центр генетических исследований и разработок в сфере ИИ, далеко известный за пределами республики, Российско-белорусский инвестиционный кластер как пример нового экономического союза, совместный проект с Узбекистаном — Технопарк «Бекабад», Дом «Росхим» — мир инноваций, где соединились фундаментальные исследования и достижения отечественной химической промышленности, и Аллея ученых как наглядная связь фундаментальной науки и передового производства.
Участие в ПМЭФ — это не только вопрос продвижения бренда «Башкортостан» в России и за рубежом. На форуме устанавливаются перспективные деловые связи, подписываются десятки важных соглашений. Представляя экспозицию своего стенда на форуме, регион привлекает крупных инвесторов, что позволяет увеличить налоговую базу, а также создать новые высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места.
Практика показывает, что между подписанием соглашения и наступлением ощутимого экономического эффекта проходит два-три года. Например, в июне 2022 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение об инвестиционных намерениях с белорусской компанией «АМКОДОР». В результате в республику уже поступило более 1 млрд рублей иностранных инвестиций. Под Уфой появилось крупное высокотехнологичное предприятие, которое ежегодно производит продукцию на сотни миллионов рублей и обеспечивает работой десятки жителей региона.
Другими успешными примерами инвестиционного сотрудничества являются проекты с компанией «Ромекс-Кубань». На ПМЭФ-2023 было подписано соглашение о строительстве в Благовещенском районе фулфилмент-центра. Это позволило привлечь в экономику региона 6,4 млрд рублей, создать на карте республики новую точку роста, обеспечить заказами сервисные и транспортные компании, а также дать дополнительный импульс развитию предпринимательства.
По словам Радия Хабирова, участие в ПМЭФ также позволяет Башкортостану занимать лидирующие позиции в реализации важных проектов федерального уровня. Например, в 2024 году на ПМЭФ подписано соглашение с ПАО «Сбербанк России» о создании в Уфе филиала «Школы 21» от Сбера. Сегодня этот успешный проект подготовки IT-специалистов высокого класса уже действует в Уфе. Это не только создаёт новый импульс для развития экономики Башкортостана, но и открывает возможности для молодежи учиться и строить карьеру, не уезжая из родных мест.
2025 год стал для региона рекордным: подписано 33 соглашения на общую сумму около 100 млрд рублей. Большинство проектов уже находятся в активной стадии реализации.
"Я чувствую гордость за нашу республику. Огромные слова благодарности нашим инвесторам, предпринимателям, которые работают в такой сложный период развития страны. Люди вкладывают средства в проекты, это большой риск. Тем не менее, появляются новые проекты, новые предприятия. Это главное. Ну и, наверное, инвесторы занимаются бизнесом в регионе, потому что доверяют нам. То есть мы смогли выстроить такие доверительные отношения. И мы держим своё слово.
Я не первый раз участвую в форуме. И всегда есть ощущение гордости за нашу республику. Нашу республику, нашу команду знают. Очень много людей приходит к нам пообщаться, посоветоваться. За это огромное спасибо всей управленческой команде.
Важно, что здесь есть возможность неформально пообщаться и с членами Правительства, спокойно обсудить актуальные темы. Поэтому я удовлетворён. Мне кажется, уже эта страничка перевёрнута. Будем двигаться к новым решениям", — говорил Радий Хабиров, подводя основные итоги работы делегации региона на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.
86% соглашений прошлых лет находятся на стадии активной реализации либо уже дают экономический эффект, укрепляя позиции Башкортостана как одного из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.