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Вакцина «Онкопепт» вызвала нужный иммунный ответ у пациентов

Российская вакцина от колоректального рака «Онкопепт» хорошо переносится пациентами и вызывает запланированный иммунный ответ, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Российская вакцина от колоректального рака «Онкопепт» хорошо переносится пациентами и вызывает запланированный иммунный ответ, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Об этом Скворцова заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

По её словам, первые пациенты получили лечение в конце марта — начале апреля, и сейчас есть уже два месяца наблюдений.

«Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжёлых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали», — сказала Скворцова.

На сегодняшний день для терапии отобрано более 40 человек. Они находятся на разных стадиях — от приготовления вакцины до её применения. Основной контингент — больные с метастатическим раком толстой кишки, перенёсшие операцию и получившие минимум две линии системной химиотерапии.

Оценка клинической эффективности препарата начнётся в ближайшие месяцы, спустя три месяца после первого введения.

Ранее стало известно, что первый пациент в России получил пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака.