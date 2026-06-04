Вакцина «Онкопепт» вызвала нужный иммунный ответ у пациентов

Российская вакцина от колоректального рака «Онкопепт» хорошо переносится пациентами и вызывает запланированный иммунный ответ, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
Об этом Скворцова заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
По её словам, первые пациенты получили лечение в конце марта — начале апреля, и сейчас есть уже два месяца наблюдений.
«Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжёлых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали», — сказала Скворцова.
На сегодняшний день для терапии отобрано более 40 человек. Они находятся на разных стадиях — от приготовления вакцины до её применения. Основной контингент — больные с метастатическим раком толстой кишки, перенёсшие операцию и получившие минимум две линии системной химиотерапии.
Оценка клинической эффективности препарата начнётся в ближайшие месяцы, спустя три месяца после первого введения.
Ранее стало известно, что первый пациент в России получил пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака.