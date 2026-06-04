Вакцина «Онкопепт» вызвала нужный иммунный ответ у пациентов

На сегодняшний день для терапии отобрано более 40 человек. Они находятся на разных стадиях — от приготовления вакцины до её применения. Основной контингент — больные с метастатическим раком толстой кишки, перенёсшие операцию и получившие минимум две линии системной химиотерапии.