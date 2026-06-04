Беглов: в Петербурге сформировалась полноценная отрасль беспилотных систем

— В прошлом году мы отметили 160-летие нашего зоопарка, одного из старейших зоопарков России. Есть концепция его развития на исторической территории. К сожалению, на существующей площадке, в границах исторического Александровского парка, по современным требованиям невозможно разместить таких крупных животных, как слоны. Его площадь — всего 7,4 га. А слонов больше не держат поодиночке, требуются минимум два, лучше три животных. Кроме того, как индийским, так и африканским слонам в нашем климате необходимы два просторных помещения: уличный вольер на лето и утепленный на зиму. Если планируется разнополая группа, нужно два уличных и два внутренних вольера. В центре города мы таких условий не обеспечим.