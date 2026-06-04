Беглов: в Петербурге сформировалась полноценная отрасль беспилотных систем

— Александр Дмитриевич, вы объявили, что в этом году на ПМЭФ Санкт-Петербург будет представлен как столица морских и беспилотных технологий, город с передовой промышленностью. Как сейчас развивается производство беспилотных летательных аппаратов в Петербурге? Какие виды беспилотных аппаратов выпускаются или готовятся к выпуску?
— Треть российских производителей беспилотников выпускают свою продукцию на предприятиях нашего города. У нас более 70 компаний работают на этом направлении. Сегодня правильнее говорить не только о производстве беспилотников. В Петербурге сформировалась полноценная отрасль, от разработки до применения беспилотных систем.
Наши технические вузы обеспечивают ее кадрами по таким направлениям, как авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация, механика и математическое моделирование, фотоника и оптоинформатика, конструирование и технология электронных средств. Вузы ведут и собственные разработки.
В поддержку этой отрасли активно включился город. Мы реализуем Программу развития беспилотной авиации до 2030 года в рамках президентского нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В 2024 году «Технопарку Санкт-Петербурга» присвоен статус Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития БАС. У него больше 60 резидентов, за два года он привлек финансирование для реализации 28 проектов. Есть планы создания на его базе мультисредового центра беспилотных и роботизированных систем в ОЭЗ «Санкт-Петербург» — и для воздуха, и для воды, и для суши.
— Насколько широк сейчас спектр выпуска гражданских беспилотников? Если увеличится выпуск гражданских беспилотников, станут ли они более доступными, в том числе — по цене?
— Доступными беспилотные системы станут, прежде всего, когда появятся четкие правила их полетов. В Петербурге проработаны планы открытия воздушного пространства для гражданских беспилотных воздушных судов. Готовим создание двух посадочных площадок, испытательного полигона, регионального оператора БАС. Формируем технологические и управленческие решения, которые в ближайшей перспективе планируется масштабировать на всю Россию.
Отдельное направление — сценарии применения БАС в городской среде. Здесь у нас главная задача — обеспечить интересы государственных структур и служб. Например, в такой сфере, как профилактика правонарушений на водных объектах, обеспечение безопасности судоходства, предупреждение и документирование нарушений. Петербург является самым обводненным мегаполисом страны. Есть опыт применения БАС в интересах СЗТУ Росрыболовства РФ в акватории Ладожского озера. Перспективы впечатляют. Территория контролируется в три раза быстрее по сравнению с традиционными методами. Обеспечена высокая детализация наблюдения с фиксацией доказательной базы. Расходы на проведение контрольно-надзорных мероприятий сокращаются на 45%.
— Вы отмечали, что автомобильная промышленность Петербурга возрождается, несмотря на негативные прогнозы скептиков. Каковы перспективы развития автопрома, за счет чего можно добиться роста, каких объемов производства можно ожидать в этом году?
— Производство автомобилей в Петербурге за 2025 год выросло в четыре раза. Для восстановления и развития площадок в Сестрорецке и Шушарах привлечены новые инвесторы, закрыты обязательства перед кредиторами, сохранены и обеспечены рабочие места, возобновлено промышленное производство. Предприятия стали значительно крупнее и современнее. Суммарная мощность заводов в Сестрорецке и Шушарах — 300 тыс. автомобилей в год.
В 2024 году на российский рынок выведен новый автомобильный бренд Solaris. За 2025 год с конвейера автомобильного завода в Сестрорецке сошли более 45 тыс. автомобилей. Сейчас производство проходит модернизацию для организации выпуска новых моделей. Полная производственная мощность составит 200 тыс. автомобилей в год.
В Шушарах практически с нуля создан новый современный автомобильный завод полного цикла. Проведено комплексное техническое перевооружение, внедрена высокая степень автоматизации процессов, построен новый тест-трек. Организована сборка для российского рынка автомобилей брендов Jeland и Esteo, проектная мощность — до 100 тыс. автомобилей в год.
Успешно реализован проект на основе трехлетнего специнвестконтракта между Петербургом, Минпромторгом РФ и компанией «Романов». В декабре 2025 года стартовало серийное производство гражданских грузовых машин повышенной проходимости под брендом БАЗ. За основу были взяты инженерные решения, применявшиеся при создании военной техники Брянского автомобильного завода (БАЗ). Эти грузовики заменят ушедшие в 2022 году европейские бренды. Потенциальные покупатели — компании добывающих отраслей, строительные предприятия, спасатели МЧС, участники освоения территорий, дорожно-строительные организации.
На ПМЭФ-2025 было подписано соглашение о сотрудничестве между автозаводом «Санкт-Петербург» и «Автовазом» об организации производства у нас модели Lada Iskra. Крупный отечественный производитель выступил в качестве индустриального партнера.
Напомню, что ранее тольяттинский завод открыл в нашем городе филиал своего инжинирингового центра для разработки отечественных автокомпонентов и технологической поддержки производства.
Петербург меняет подход к развитию автомобилестроения. Мы делаем ставку на собственные разработки и компонентную базу. Проектируем в Шушарах научно-производственный центр с использованием казначейского инфраструктурного кредита на 3,1 млрд рублей. Это первый R&D-центр в области легкового автомобилестроения на северо-западе РФ.
— Вы объявили, что в Петербурге в ближайшие годы появится пять новых мостов. Какой объем трафика переключится на них, станет ли меньше машин в центре? Планируется ли вводить дополнительные ограничения, помимо грузовых, на въезд автомобилей в центр города?
— Два новых разводных моста — Большой Смоленский и переправа в составе ШМСД — заберут на себя часть транспортных потоков, которые сейчас следуют по Невскому проспекту и затем пересекают Неву по мосту Александра Невского и частично — по Большеохтинскому мосту. Мы строим не просто два моста. Это важнейшие звенья двух полноценных транспортных обходов исторического центра Петербурга.
Пока они не заработали, конкретные меры по ограничению въезда автомобилей в центр Петербурга обсуждать преждевременно. Также мы еще не раскрыли на 100% потенциал платных парковок для разгрузки исторического ядра города. Напомню, что количество парковочных сессий в одном только Центральном районе снизилось на 20−30% после введения дифференцированного тарифа 15 октября прошлого года.
Строительство новых веток и станций метро, создание выделенных линий наземного транспорта и обновление его подвижного состава, внедрение «умных» светофоров и удобных сервисов оплаты проезда — все это серьезные факторы, влияющие на готовность петербуржцев пересесть с личного авто на общественный транспорт. Здесь Петербург не прошел и половину пути.
Важное и перспективное направление для снижения трафика на Невском проспекте и прилегающих улицах — полицентричное развитие Петербурга. Тема, особенно актуальная для мегаполиса XXI века. Новый деловой район в Лахте, Технологические долины на юге в Пушкинском районе, кластер «Остров фортов» в Кронштадте, большой зоопарк на периферии меняют сложившиеся ранее деловые и туристические маршруты, сокращают ежедневную «маятниковую миграцию» из спальных районов в центр и обратно.
— 2025 год стал для города рекордным с точки зрения турпотока — он вырос на 7%, достигнув без малого 12,5 млн, и на 20% превзошел допандемийный уровень. Удержит ли Петербург набранный темп и в этом году? Есть ли предпосылки для роста въездного турпотока с учетом сложной геополитической обстановки в мире?
— С учетом динамики первых месяцев 2026 года город рассчитывает принять на 5% больше гостей. Туризм относится к тем отраслям Петербурга, где устойчивый рост продолжается даже с учетом планового охлаждения экономики и непростой международной ситуации. Наш главный резерв — привлекательность Северной столицы России для иностранных гостей. Богатое культурно-историческое наследие, насыщенный календарь событий, гибкая визовая политика для части стран, стабильный интерес к России как к уникальному туристскому направлению. Из стран ближнего зарубежья лидеры по числу прибытий — Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Среди стран дальнего зарубежья традиционно выделяются Китай, Иран, Турция, Индия.
Важный фактор роста въездного туризма — удобные средства доставки в Петербург. Мы уже говорили о развитии авиасообщения. Перспективными направлениями для открытия прямых перелетов из Пулково являются арабские страны, новые города в Китае, государства Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Запуск ВСМ, по прогнозам, даст Петербургу порядка 500 тыс. дополнительных туристов ежегодно. Ввод ШМСД существенно упростит путешествие в Петербург на личном автотранспорте для жителей северо-запада России.
— В Лаосе недавно показали слонов, предназначенных для Ленинградского зоопарка. Когда для них будут созданы условия?
— В прошлом году мы отметили 160-летие нашего зоопарка, одного из старейших зоопарков России. Есть концепция его развития на исторической территории. К сожалению, на существующей площадке, в границах исторического Александровского парка, по современным требованиям невозможно разместить таких крупных животных, как слоны. Его площадь — всего 7,4 га. А слонов больше не держат поодиночке, требуются минимум два, лучше три животных. Кроме того, как индийским, так и африканским слонам в нашем климате необходимы два просторных помещения: уличный вольер на лето и утепленный на зиму. Если планируется разнополая группа, нужно два уличных и два внутренних вольера. В центре города мы таких условий не обеспечим.
В соответствии с концепцией развития зоопарка город старается улучшить инфраструктуру для комфорта нынешних обитателей и посетителей. Обновляет вольеры, открывает модернизированные помещения, пополняет и обновляет живую коллекцию. Например, куратор программы «Сохранение популяции амурского тигра ex situ» Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов ведет подбор амурских тигров для Петербурга. Комплекс вольеров для тигров планируется вновь открыть в начале лета.
Но полностью обустроить всех крупных животных на Петроградской стороне, в соответствии с современными требованиями, не получится. Город давно это понял. Обсуждалось несколько вариантов создания нового современного зоопарка в Петербурге, отвечающего всем российским и международным стандартам. Сейчас мы провели переговоры с инвестором, который готов рассматривать реализацию нового проекта на территории, в 10 раз превосходящей по площади существующий Ленинградский зоопарк.
— На какой стадии организация новой территории для Ленинградского зоопарка? Когда будут понятны сроки, когда ждать открытия, какие животные смогут там жить?
— В ближайшее время планируем выйти на соглашение с инвестором. Реализовать проект хотим с использованием механизма ГЧП. Строительство нового зоопарка входит в обновленную Стратегию социально-экономического развития Петербурга. Он станет дополнительной площадкой к действующему Ленинградскому зоопарку. Организационно они будут единым городским учреждением. Планируем на новой территории создать комфортные условия для содержания разнообразных видов, прежде всего — для тех, которым требуется больше пространства. Перейти на новый уровень, от коллекции животных в клетках — к созданию биомов. Экосистем, соответствующих природно-климатическим зонам Арктики, Африки и другим. Проект планируем реализовать до 2035 года. Зоопарк на двух площадках станет многофункциональным просветительским, научным и рекреационным центром.