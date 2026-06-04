Новосибирская область подписала первые соглашения на ПМЭФ-2026

Новосибирская область подписала первые соглашения на Петербургском международном экономическом форуме — 2026. Работу делегации региона возглавил губернатор Андрей Травников. В Петербург также приехали заместитель губернатора Ирина Мануйлова, министр экономического развития области Светлана Шарпф, министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь и другие представители региона.
Главная задача новосибирской делегации на форуме — показать инвестиционные возможности области и найти новых партнёров для будущих проектов.
В первый день ПМЭФ регион заключил дополнительное соглашение с Агентством стратегических инициатив. Документ связан с развитием в Новосибирской области креативных индустрий. Соглашение подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
«Для Новосибирской области развитие креативных индустрий очень важно. Новосибирская экономика — третья в стране по доле креативных индустрий после Москвы и Санкт-Петербурга. Мы хотели бы усиливать эту долю, использовать этот потенциал, внедрять новые, современные форматы управления», — отметил Травников.
Светлана Чупшева, в свою очередь, подчеркнула, что креативная экономика становится важным драйвером развития страны и регионов. По её словам, в 2025 году объём внутреннего рынка в этой сфере достиг 8,3 триллиона рублей, а заняты в ней уже около пяти миллионов человек. За последние семь лет доля креативных индустрий в экономике России выросла в семь раз и теперь развивается заметно быстрее традиционных отраслей.
В Новосибирской области, как отметили участники встречи, для такого роста есть хорошая база: сильные университеты, кадры, предприниматели, креативные школы и необходимая инфраструктура. По данным Минэкономразвития России, регион входит в тройку лидеров по доле валовой добавленной стоимости креативной экономики в валовом региональном продукте — этот показатель составляет 4,2%. При этом организации из креативной сферы занимают 8,7% от общего числа хозяйствующих субъектов области.
Ещё одно соглашение в первый день форума Новосибирская область подписала с Группой компаний «Дело» и Корпорацией развития региона. Стороны займутся проработкой транспортно-логистических проектов. Документ подписали Андрей Травников, заместитель генерального директора ГК «Дело» по взаимодействию с госорганами Андрей Соколов и врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Ольга Молчанова.
По словам губернатора, соглашение важно не просто как формальность, а как шаг к конкретным проектам. Он отметил, что в период снижения инвестиционной активности такие инициативы особенно ценны для региона, поэтому власти готовы сопровождать их максимально внимательно.
Новое соглашение продолжает договорённости, которые регион и ГК «Дело» достигли ранее. Тогда стороны уже обсуждали совместное развитие транспортно-логистической инфраструктуры и социальных проектов. Теперь речь идёт о подготовке долгосрочных решений. Среди направлений работы — расчёт технических, экономических и финансовых параметров будущих проектов, консультационное сопровождение и обновление региональных нормативных актов.
«Новосибирская область — стратегический узел на пересечении ключевых транспортных маршрутов страны. Мы видим в регионе большие возможности для развития логистической инфраструктуры и рассчитываем, что наше сотрудничество станет важным элементом усиления транспортного каркаса Сибири, что пойдёт на пользу экономике всего макрорегиона», — отметил Андрей Соколов.
Ольга Молчанова подчеркнула, что Новосибирская область сегодня уже не просто транзитная территория, а полноценный логистический хаб с высоким потенциалом роста. Она отметила, что бизнесу нужна современная инфраструктура, а Корпорация развития НСО готова поддерживать инициативу, чтобы совместные планы региона и ГК «Дело» были реализованы.