Новосибирская область подписала первые соглашения на ПМЭФ-2026

Светлана Чупшева, в свою очередь, подчеркнула, что креативная экономика становится важным драйвером развития страны и регионов. По её словам, в 2025 году объём внутреннего рынка в этой сфере достиг 8,3 триллиона рублей, а заняты в ней уже около пяти миллионов человек. За последние семь лет доля креативных индустрий в экономике России выросла в семь раз и теперь развивается заметно быстрее традиционных отраслей.