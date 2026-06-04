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Американский журналист попросил Путина о гражданстве России

Журналист из США Кристофер Хелали заявил, что хочет получить российское гражданство и уже направил письмо президенту России Владимиру Путину.

Журналист из США Кристофер Хелали заявил, что хочет получить российское гражданство и уже направил письмо президенту России Владимиру Путину.

Об этом Хелали рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он уточнил, что рассматривает такую возможность и рассчитывает на положительное решение в ближайшие месяцы.

«Да, конечно. Я рассматриваю возможность получения российского гражданства. Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России», — сказал журналист.

Ранее Хелали посещал Курскую область и разрушенный колледж в Старобельске.

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