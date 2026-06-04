Американский журналист попросил Путина о гражданстве России

Журналист из США Кристофер Хелали заявил, что хочет получить российское гражданство и уже направил письмо президенту России Владимиру Путину.
Об этом Хелали рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он уточнил, что рассматривает такую возможность и рассчитывает на положительное решение в ближайшие месяцы.
«Да, конечно. Я рассматриваю возможность получения российского гражданства. Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России», — сказал журналист.
Ранее Хелали посещал Курскую область и разрушенный колледж в Старобельске.