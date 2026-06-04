В зону СВО начал поступать дрон «Михалыч» для бережной доставки воды

В НПЦ «Сварог» также отметили, что в ходе модернизации аккумуляторные батареи были вынесены по бокам дрона. «Данное конструктивное решение было произведено для того, чтобы на раму можно было размещать дополнительную полезную нагрузку, которая раньше для грузовых дронов не использовалась. К примеру, средства РЭБ или другое оборудование под конкретную задачу. Поэтому мы оптимизировали и улучшили компоновку дрона, чтобы он стал более универсальным», — уточнили в центре.