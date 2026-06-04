В зону СВО начал поступать дрон «Михалыч» для бережной доставки воды

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Модернизированный грузовой квадрокоптер «Михалыч», оснащенный специальными воздушными подушками для бережной доставки бутылок с водой в труднодоступные места, начал поступать в зону СВО. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».
«В зоне СВО начал применяться обновленный вариант грузового квадрокоптера “Михалыч”. Аппарат оснащен специальными воздушными подушками и позволяет аккуратно спускать груз на тросе, чтобы обеспечить его сохранность. Потому что в основном сейчас грузовые дроны применяются для доставки продуктов и воды, доставка осуществляется путем сброса, очень много бутылок воды разбивается. Это позволит минимизировать издержки, что особенно актуально в летнее время, когда бойцам требуется больше воды», — рассказали в организации.
В НПЦ «Сварог» также отметили, что в ходе модернизации аккумуляторные батареи были вынесены по бокам дрона. «Данное конструктивное решение было произведено для того, чтобы на раму можно было размещать дополнительную полезную нагрузку, которая раньше для грузовых дронов не использовалась. К примеру, средства РЭБ или другое оборудование под конкретную задачу. Поэтому мы оптимизировали и улучшили компоновку дрона, чтобы он стал более универсальным», — уточнили в центре.
«Михалыч» оснащен полезной нагрузкой до 10 кг, аппарат может применяться на дистанциях от 20 км. Дрон оснащается грузовым сбросом, универсальным или под мину ТМ-62.