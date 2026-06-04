Сальдо: ВСУ уже не оправдываются за удары по Старобельску и Енакиеву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Киевский режим не видит разницы между военными и гражданскими целями, поэтому уже не оправдывается за удары по мирным жителям в Енакиеве, Геническе и Старобельске. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Они, собственно говоря, особо и не оправдывают это дело. Уже маски сброшены. Постоянные удары по гражданскому транспорту, по больницам, по детским садам, по местам, где собираются люди, просто люди, по остановкам, по автобусам. Это же не военные цели», — сказал он.
При этом Сальдо подчеркнул, что для ВСУ сейчас уже не существует различий между военными или гражданскими целями.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.