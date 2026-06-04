Сальдо: ВСУ уже не оправдываются за удары по Старобельску и Енакиеву

«Они, собственно говоря, особо и не оправдывают это дело. Уже маски сброшены. Постоянные удары по гражданскому транспорту, по больницам, по детским садам, по местам, где собираются люди, просто люди, по остановкам, по автобусам. Это же не военные цели», — сказал он.