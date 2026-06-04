Немецкий депутат назвал размещение военных ФРГ в Литве ошибкой

Котре также выразил мнение, что подразделение численностью около 5 тыс. военнослужащих не будет играть существенной роли в случае гипотетического вооруженного конфликта. По его словам, Берлину следует сосредоточиться на поиске точек соприкосновения с Москвой, а не на наращивании напряженности.