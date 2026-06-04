Немецкий депутат назвал размещение военных ФРГ в Литве ошибкой

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что размещение подразделения бундесвера в Литве является проявлением недоверия к России и не способствует снижению напряженности. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума.
По словам политика, решение направить в Литву немецкую бригаду стало уступкой антироссийской политике стран Балтии. Он назвал такой шаг контрпродуктивным и призвал власти Германии отказаться от дальнейшего обострения риторики.
Котре также выразил мнение, что подразделение численностью около 5 тыс. военнослужащих не будет играть существенной роли в случае гипотетического вооруженного конфликта. По его словам, Берлину следует сосредоточиться на поиске точек соприкосновения с Москвой, а не на наращивании напряженности.
Депутат подчеркнул, что считает необходимым восстановление более конструктивного диалога между сторонами. По его мнению, нынешний курс не способствует укреплению безопасности в Европе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена нападать на европейские страны. Он также предупредил о возможных последствиях военной агрессии против России.
Читайте также: Стало известно о необычно жестком ответе Путина на угрозы Калининграду.