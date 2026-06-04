Захарова: у России и Венгрии хорошие перспективы для сотрудничества

Россия и Венгрия имеют хорошие возможности для развития связей в самых разных областях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом Захарова сказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По её словам, потенциал для взаимодействия очевиден.
«У наших стран — это, по-моему, очевидно — хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в самых разных областях», — заявила она.
Ранее Захарова заявила, что Россия не получала от Будапешта официальных предложений организовать встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и нового главы МИД Венгрии Аниты Орбан.