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Захарова: у России и Венгрии хорошие перспективы для сотрудничества

Россия и Венгрия имеют хорошие возможности для развития связей в самых разных областях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия и Венгрия имеют хорошие возможности для развития связей в самых разных областях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом Захарова сказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По её словам, потенциал для взаимодействия очевиден.

«У наших стран — это, по-моему, очевидно — хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в самых разных областях», — заявила она.

Ранее Захарова заявила, что Россия не получала от Будапешта официальных предложений организовать встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и нового главы МИД Венгрии Аниты Орбан.

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