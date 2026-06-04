Меркурис заявил, что атака ВСУ на Петербург не принесёт результатов

«Принесёт ли эта атака какие-либо изменения? Вызовет ли какие-нибудь перемены политики России? Я бы сказал: нет», — отметил эксперт.
По словам Меркуриса, киевский режим пошёл на такой шаг только ради двух целей. Первая — привлечь внимание западных СМИ. Вторая — отвлечь украинское население от нарастающих внутренних проблем.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что страны Балтии напрямую участвуют в подготовке атак украинских дронов на Санкт-Петербург, назвав это пересечением линии между прокси-конфликтом и прямой войной. Также 3 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что состояние четырёх пострадавших при атаке беспилотников оценивается как стабильное, им оказана вся необходимая медицинская помощь.
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