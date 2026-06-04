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На месте поисков семьи Усольцевых выставлен блокпост

На месте возобновлённых поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае установлен блокпост для ограничения доступа.

На месте возобновлённых поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае установлен блокпост для ограничения доступа.

Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По словам собеседницы агентства, посторонних на территорию поисков не пускают.

«На месте поисков пропавшей семьи установлен блокпост для ограничения доступа», — сказала она.

24 мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда приступили к повторным поискам семьи Усольцевых.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.

Подробнее о пропавшей под Красноярском семье — в материале RT.