На месте поисков семьи Усольцевых выставлен блокпост

На месте возобновлённых поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае установлен блокпост для ограничения доступа.
Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По словам собеседницы агентства, посторонних на территорию поисков не пускают.
«На месте поисков пропавшей семьи установлен блокпост для ограничения доступа», — сказала она.
24 мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда приступили к повторным поискам семьи Усольцевых.
64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.
Подробнее о пропавшей под Красноярском семье — в материале RT.