WSJ: Трамп отложит рассмотрение перемирия с Ираном в случае гибели американских военнослужащих

Сам Дональд Трамп заверяет, что не спешит завершать соглашение о перемирии. «В этой части мира прекращение огня — это когда вы стреляете в более умеренном режиме», — говорил он журналистам в Овальном кабинете 3 июня. По словам президента США, «ситуация находится под контролем и мирные переговоры с Ираном продвигаются».