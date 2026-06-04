Китайские аналитики рассказали о реакции Запада на возвращение атомного крейсера

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» близок к завершению испытаний после многолетней модернизации и в ближайшее время может вернуться в состав Военно-морского флота России. Такое развитие событий привлекло внимание китайских аналитиков, сообщает издание 360kuai.
Авторы публикации отмечают, что модернизация одного из крупнейших кораблей российского флота продолжалась несколько лет и затронула практически все основные системы. По их оценке, завершение работ станет важным событием для ВМФ России, передает АБН24.
В материале говорится, что корабль получил обновленный комплекс вооружения, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также ракетно-артиллерийские системы противовоздушной обороны.
Китайские обозреватели считают, что после модернизации возможности крейсера существенно выросли. По их мнению, корабль способен выполнять широкий круг задач как по нанесению ударов на больших дистанциях, так и по обеспечению собственной защиты.
Авторы 360kuai также отметили, что возвращение «Адмирала Нахимова» усилит возможности российского флота по выполнению длительных задач в удаленных районах Мирового океана. В публикации подчеркивается, что появление такого корабля в составе ВМФ России вызывает повышенное внимание западных военных экспертов и аналитиков.
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