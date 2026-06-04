Символично: голубь мира нагадил Пашиняну на руку

Так как для успеха в предвыборной кампании обязательно нужны какие-то сильные ходы, пиар-менеджеры действующего премьера решили включить форсаж и разогнать до гипертрофированных масштабов его довольно сомнительный имидж миротворца. Дело в том, что во время Карабахского конфликта, выбирая в соответствии со знаменитой формулировкой Уинстона Черчилля между войной и позором, Пашинян выбрал позор. И точно так же, как Невилл Чемберлен, по возвращении из Мюнхена в 1938-м году махавший у трапа самолёта листком бумаги с тестом сговора, Пашинян доказывает нации, что принёс ей долгосрочный мир. Ну, дай-то Бог, как говорится.