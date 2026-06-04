Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский аналитик заявил об отсутствии военного смысла в ударе по Петербургу

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что атака беспилотников на Санкт-Петербург не способна повлиять на действия России и не имеет существенного военного значения.

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что атака беспилотников на Санкт-Петербург не способна повлиять на действия России и не имеет существенного военного значения. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, подобные удары не приведут к изменению российской политики и не окажут заметного влияния на ситуацию в целом.

Меркурис предположил, что целью атаки могло быть привлечение внимания зарубежных СМИ, а также переключение общественного внимания с внутренних проблем Украины.

Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили об атаке беспилотников на объекты инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах города. По официальным данным, в результате происшествия пострадали несколько человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после атаки заявил, что работа Петербургского международного экономического форума продолжается в штатном режиме. По его словам, проведение мероприятия не было нарушено.

Читайте также: Раненый после атаки дрона командир ВС РФ продолжил выполнять боевые задачи.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше