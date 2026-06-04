Британский аналитик заявил об отсутствии военного смысла в ударе по Петербургу

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что атака беспилотников на Санкт-Петербург не способна повлиять на действия России и не имеет существенного военного значения. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, подобные удары не приведут к изменению российской политики и не окажут заметного влияния на ситуацию в целом.
Меркурис предположил, что целью атаки могло быть привлечение внимания зарубежных СМИ, а также переключение общественного внимания с внутренних проблем Украины.
Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили об атаке беспилотников на объекты инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах города. По официальным данным, в результате происшествия пострадали несколько человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после атаки заявил, что работа Петербургского международного экономического форума продолжается в штатном режиме. По его словам, проведение мероприятия не было нарушено.
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