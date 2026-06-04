Спецслужбы изучают обнаруженные в ЛНР секретные украинские документы

По его словам, среди найденных документов оказались бумаги, которые, предположительно, должны были быть вывезены на подконтрольную Киеву территорию. Также в тайнике находились блокноты с записями, расчетами, телефонными номерами и описанием различных схем, которые, как утверждается, использовали местные чиновники.