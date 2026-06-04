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Спецслужбы изучают обнаруженные в ЛНР секретные украинские документы

На территории ЛНР обнаружен тайник с документами Луганской областной военной администрации, в том числе материалами с грифом «секретно».

На территории ЛНР обнаружен тайник с документами Луганской областной военной администрации, в том числе материалами с грифом «секретно». Об этом РИА Новости сообщил представитель силовых структур.

По его словам, среди найденных документов оказались бумаги, которые, предположительно, должны были быть вывезены на подконтрольную Киеву территорию. Также в тайнике находились блокноты с записями, расчетами, телефонными номерами и описанием различных схем, которые, как утверждается, использовали местные чиновники.

Собеседник агентства сообщил, что помимо документов, связанных с земельными вопросами, были обнаружены материалы о поставках леса в Польшу.

Кроме того, по его словам, среди найденных бумаг имеются документы, касающиеся образовательных программ для детей. Как утверждается, они предусматривали участие несовершеннолетних в курсах с представителями военизированных организаций.

В настоящее время обнаруженные материалы изучают сотрудники специальных служб. О результатах проверки пока не сообщается.

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