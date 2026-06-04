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Захарова: Москва и Будапешт имеют хорошие перспективы для сотрудничества

Захарова указала, что Россия и Венгрия могут сотрудничать в разных сферах.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы и Будапешта есть хорошие перспективы для совместной работы в самых разных сферах. Этим дипломат поделилась на Петербургском международном экономическом форуме.

«У наших стран — это, по-моему, очевидно — хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в самых разных областях», — уточнила Захарова.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко добавил, что у Венгрии уже есть полноценная основа для выстраивания сбалансированных отношений с Москвой. По мнению дипломата, Будапешту достаточно сохранять курс, который ранее задавал бывший премьер-министр Виктор Орбан.

Александр Грушко пояснил, что сотрудничество получится полноценным, если Венгрия продолжит воздерживаться от поставок вооружений Киеву. Также, как отметил замминистра, ключевым условием является отказ от финансирования киевского режима.

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