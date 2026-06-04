WSJ: разработчики ИИ призвали Конгресс принять меры по защите от биоугроз

Сэм Альтман также 3 июня встретился с представителями Белого дома и законодателями, чтобы обсудить предложение компании о более жестких требованиях к разработчикам моделей ИИ. OpenAI недавно объявила о новой программе, основанной на ее научно-ориентированной модели, для работы с федеральным правительством в целях предотвращения биологических рисков.